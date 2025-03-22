広島県福山市の公園で、１０代の女性の下半身を触るなどした疑いで、自衛官の男が逮捕されました。 福山市木之庄町の４４歳の自衛官の男は、２０２４年３月１３日から１５日までの間に、福山市霞町の公園で１０代の女性の下半身を触るなどした疑いがもたれています。 女性が警察に被害を訴えたことで事件が発覚しました。女性は男と面識があったということです。 男は「全部は覚えていません。腰付近を抱えた記憶はあります」と