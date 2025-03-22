俳優の照英さんが自身のインスタグラムで、先日から飼い始めたにわとりたちとの日常の一コマを投稿しました。【写真を見る】【照英】 “愛犬テン19歳” 登場「にわとり三姉妹の番犬だ」家族とともにのどかな時間照英さんは「春のポカポカ陽気に、心も体も躍るね〜！」と上機嫌な様子。照英さんが投稿した写真には、先日から共に暮らし始めたにわとり3羽が娘とともに庭にいる様子が写っています。 そしてその日だまりには、ジ