船舶に関する報道でバラ積み船や自動車運搬船など、大型船では、結構な確率で「パナマ船籍」であるケースを見かけます。なぜパナマの船が多いのでしょうか。パナマ船籍にしておく利点とは？船舶などに関する報道などでよく中米の「パナマ船籍」と聞くことが多い気がします。ただ、日本の海運会社が使っていたとしても、船籍はなぜか「パナマ」というケースもあります。なぜなのでしょうか。川崎重工業が建造し、2024年から日本郵