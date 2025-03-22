２２日の広島県内は、日中にかけて今年１番の暖かさになる見通しです。 広島市中区にある縮景園では、早咲きの桜、河津桜が満開を迎え、訪れた人たちの目を楽しませていました。中には半袖の人も… 訪問客 「すごい暖かくて散歩にもめちゃくちゃいいなという気温だと思います。」 広島県内では、２２日の午前中、大竹市や安芸太田町加計で２０℃を超えていて、最高気温は南部・北部とも２３℃まで上がる予想です。 ソメイヨシ