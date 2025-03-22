読者から投稿された実体験を、ウーマンエキサイト編集部が漫画化する「本当にあった読者のはなし」。今回紹介するのは、妹ばかりを優遇する母親に長年虐げられてきた女性のお話です。毒親ともいえる母のもと、長女として責任を背負う少女の心の葛藤。結婚後も母親の束縛に悩まされるAさんが限界を迎えたその時、自立への決意が沸き起こる。自分らしい人生を手に入れるための選択とは―。■義両親を車に乗せちゃダメ？私は結婚後、