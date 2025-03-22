【新華社麗江3月22日】中国雲南省麗江市の麗江古城内にある木府は、元朝から清朝にかけての470年余りにわたり土司（少数民族首長の世襲官職）を務めたナシ族の木氏が官邸として使用した。麗江古城の中核をなす建物で、豊かな歴史・民族文化を持つ。（李霞、劉馨蔚、趙普凡）