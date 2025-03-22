アメリカで“犬のおまわりさん”が活躍している。警察官の職務質問を受けていた男が突然逃走し、たまたま近くにいた犬が服に噛みつき男は転倒。警察は男を確保した。またジョージア州では、指名手配犯を追っていた警察犬が、優れた嗅覚で指名手配犯を捕らえていた。逃走犯を阻止！警察助けたファインプレーアメリカ・ユタ州で、コンビニに止まる1台の黒い車のドライバーに警察官が声をかけていた。この後、驚きの結末が撮影される