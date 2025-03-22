（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）早稲田実―高松商力投する高松商3番手の高橋=伊藤進之介撮影高松商の三塁手・唐渡大我は試合が始まる前、守備位置につくと帽子とグラブを取った。本塁を背にかがんで、左手は胸に、右手は三塁ベースに置き、20、30秒ほど目を閉じる。「志摩さん、帰ってきました」と心の中で話しかけながら――。志摩さんとは、1924（大正13）年の第1回選抜中等学校野球大会に出場