タレントのギャル曽根（39）が21日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時48分）に出演。お笑いコンビくりぃむしちゅーの有田哲平（54）からすっぴんが別人のようであることを暴露された。ギャル曽根が足しげく通うという焼き肉店で食事をする一同。お笑いトリオぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No・1（33）が店主に「ギャル曽根さんがよく通っているのは知っていますか?」と尋ねると「そうですね、気付いてます」