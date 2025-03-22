【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 「鬼滅の刃」公式Xアカウントは、3月22日から開催されている「AnimeJapan 2025」でのステージイベントに合わせて、「鬼滅シアター -「鬼滅の刃」特別編集版 劇場上映-」の入場特典として「キービジュアルクリアスタンド」の配付が決定したことを発表した。 「キービジュアル