◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦高松商2―8早稲田実（2025年3月22日甲子園）第1回選抜大会決勝から当たることのなかったカードが1回戦で実現。高松商は優勝メンバーの遺志を継いで戦ったが勝利を届けることはできなかった。鎮魂の「志摩供養」は1回表の守備に入る前に静かに行われた。高松商の唐渡大我三塁手（3年）は右手を三塁ベースに、左手を胸に当てて一心に祈った。時間にして30秒。伝統の儀式を終えて、早稲