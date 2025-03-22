俳優の市川実日子が主演を務め、バカリズムが脚本を担当する日本テレビ系日曜ドラマ『ホットスポット』の公式インスタグラムが22日までに更新され、高橋孝介（東京03・角田晃広）の“スパイダーマン”動画が公開された。【写真あり】涙流しながら爆笑！宇宙人・高橋（東京03角田）、“スパイダーマン”に今作は、富士山麓のとある町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（市川）と宇宙人の交友を描いた地