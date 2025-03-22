現代風なら1枚目から「ポン！」しかし昭和生まれのスターは、あえてオールドセオリーで大輪を咲かせに挑んだ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月21日の第2試合。TEAM雷電・萩原聖人（連盟）が役満・大三元をテンパイ。その手順と劇的な幕切れに、視聴者は大いに沸いた。【映像】大三元テンパイからの劇的な幕切れ東1局1本場、萩原の手は白と發が対子に中が1枚。麻雀を覚えたてのプレーヤーでも、すぐにそれとわかる