【モデルプレス＝2025/03/22】モデルのKoki,、俳優の渡邊圭祐、綱啓永が、22日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。映画「女神降臨 Before 高校デビュー編」の劇中メイクについて語った。【写真】Koki,、美デコルテ見せのワンピ姿◆渡邊圭祐、Kokiの演技を絶賛「コメディエンヌだな」2018年から「LINEマンガ」で連載された韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi著）が原作の「女神降臨 Befo