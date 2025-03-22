（写真： Fast&Slow / PIXTA）古今東西の自己啓発本の名著を集めた『大学教授が解説 自己啓発の必読ランキング60 自己啓発書を思想として読む』を上梓した、アメリカ文学研究者で愛知教育大学教授の尾崎俊介氏。尾崎氏はなぜ自己啓発本にのめり込むようになったのでしょうか。自己啓発本研究に着手したきっかけ2年前に『14歳からの自己啓発』（トランスビュー）を、また昨年には『アメリカは自己啓発本でできている』（平凡社