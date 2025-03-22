22日午後、三重県の尾鷲で25℃に到達し、本州で今年初めての「夏日」となりました。22日は上空の暖気や日差しによって全国的に平年を大幅に上回る気温となっています。三重県の尾鷲で午後2時前、25℃に到達して、本州で今年初めての夏日となりました。西日本から東日本では23日以降も平年より気温が高い状態が続く見込みで、各地でサクラが開花へと向かいそうです。画像：東京・渋谷区午前10時ごろ