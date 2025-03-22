イタリアの通信規制当局であるAGCOMは、サッカーの試合の違法配信を阻止するため、ミラノの裁判所に対して「Googleが違法配信サイトをブロックしていない」として訴訟を提起しました。この訴訟で、裁判所がGoogleに対してパブリックDNSサーバーを直ちに無効化するよう命じています。Italy demands Google poison DNS under strict Piracy Shield law - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025/03/italian-court-orders-