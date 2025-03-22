日常生活にも支障が出る「ダウンタウン」の浜田雅功（61）が体調不良により、休養に入ることとなった。現時点でレギュラー番組が９本。長年にわたりテレビ界、お笑い界のトップランナーを務めた人気コンビが揃って小休止することとなった。妻でタレントの小川菜摘（62）は自身のブログで〈何十年もの間、走り続けてきた。疲れがたまっていても、体調を整える時間がほとんどなかった〉と内情を明かし、〈今回、休養を取ることができ