システムインテグレーターの日立ソリューションズ（東京・品川）が、「社内副業」を支援するマッチングサービスの開始を発表した。社員はあらかじめシステムに「自分が提供できるスキル」を登録しておき、必要に応じて「欲しいスキル」を備える対応者を検索できる。その文章をAIが理解し、自社内やグループ会社内人材をマッチング。スキルを提供した対応者には、会社がインセンティブを支給する。この仕組みは、同社内の事業化アイ