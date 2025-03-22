大阪・関西万博の開幕が近づく中、大阪でホテルの需給が逼迫（ひっぱく）している。訪日客の客足が急回復したところに人手不足が重なり、各ホテルは客室の供給数を簡単に増やせない事情もある。万博会期中では、行楽シーズンなどに予約が取りにくい状況も生まれそうだ。（経済部佐藤一輝）ほぼ満室大阪・梅田の大型ホテル「アパホテル＆リゾート＜大阪梅田駅タワー＞」。客室数は約１７００室に上るが、昨年１２月〜今年２月