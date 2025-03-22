外交部の毛寧報道官は21日の定例記者会見で中日韓外相会議について記者の質問に答えた際、「王毅外交部長は本日、中日韓外相会議出席と、日本との第6回中日経済ハイレベル対話を共同主宰するために日本へ向け出発した。中日韓は引っ越すことのできない隣国であり、いずれも地域と世界にとって重要な経済国でもある。昨年5月の第9回中日韓サミット以来、3カ国の多くの分野での実務協力は着実に推進され、積極的な進展を遂げた」と紹