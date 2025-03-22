第９７回選抜高校野球大会第５日の２２日、第２試合に登場した常葉大菊川（静岡）のアルプス席には、昨夏エースナンバーを背負った野球部員の石黒巧さんの姿があった。夏の県大会後に左肩の故障が判明。懸命のリハビリで秋に一度は復帰し、今大会に向けても背番号１０をつかんだ。しかし、３月初旬の練習試合で、今度は左肘を負傷。大会直前でメンバーから外れた。「何でこの時期に……」と落胆したという。それでも、甲子園