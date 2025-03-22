がん闘病中の女優・希良梨（44）が22日、インスタグラムを更新。抗がん剤治療の第2クールを終え、退院したことを報告した。がん闘病中の梅宮アンナ、心無いコメントへ思いを吐露「リハビリのやり方は、人それぞれ」希良梨は「今日、無事、抗がん剤治療第2クール目。退院いたしましたことをこちらにご報告いたします」と伝えた。19日に抗がん剤治療開始を報告していた。「これでやっと一安心できます。皆さんからの温かい励まし