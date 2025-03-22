昨年7月以降は打率.331、15本塁打をマーク完全覚醒の気配が漂っている。日本ハムの清宮幸太郎内野手は21日、エスコンフィールドで行われたヤクルト戦でオープン戦3号を放った。これで今春は打率.320、3本塁打、4打点、OPS1.026。ファンからは「期待しかない」「かっこよすぎる！」と称賛が寄せられている。完璧な一発だ。清宮はヤクルト戦に「3番・三塁」で先発出場。2打席凡退で迎えた6回、先頭打者で打席に入ると、高橋奎二