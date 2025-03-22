Vポイント×SMBCレディス第2日女子ゴルフの国内ツアー・Vポイント×SMBCレディス第2日が22日、千葉・紫CCすみれC（6668ヤード、パー72）で行われた。首位と3打差の4位で出た渋野日向子（サントリー）は、3番でロングパットを決めてバーディー。口をあんぐりと開き、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は「ロングパットを決めてこの表情」と紹介している。本人も驚きの一打だった。3番パー4。渋野は難しいラインを読み切り、ロン