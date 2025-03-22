ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、人気ブランド「Lee」とベルメゾンがコラボレーションした、ディズニーデザイン「花柄持ち手の2WAYトートバッグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「花柄持ち手の2WAYトートバッグ（Lee）」 © Disney 価格：