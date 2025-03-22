お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３２）が２２日、自身のＳＮＳを更新。家族写真を公開した。インスタグラムで「この間の師匠お仕事見学の日中空きがあったのでソラマチの中にあるソラフルパークに行ってきたよ」と息子と夫との写真を披露した。続けて「お隣にあったから記念にプリクラも撮ったよ家族で初プリなんだこりゃーな顔になってるけど（顔の加工具