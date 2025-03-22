◆第９７回センバツ高校野球大会第５日▽１回戦早実８―２高松商（２２日・甲子園）高松商（香川）は、早実（東京）と１００年ぶり３度目の対戦で初めて敗れた。今大会２位タイの最速１５２キロを誇る高橋友春（３年）は、９回から３番手で登板。打者５人に４安打を浴び、３失点した。ほろ苦い聖地初登板に「全然です。自分の投球で流れを持って来たかったが、自分の投球ができなかった」と、うなだれた。腰痛から復帰し、