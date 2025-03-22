タレントのアンミカが２２日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムで自身の出演する番組を報告し「この衣装は前回までのもの！今日はまた違う衣装です春になるとチュールや綺麗（きれい）な色が着たくなりますね」とミントカラーのチュールがふんだんに使われたトップスにピンクのハイヒールを身にまとった姿を披露。「春といっても三寒四温が続くので、風邪を引かないように、皆様気をつけてく