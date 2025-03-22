俳優の桐谷健太が主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『いつか、ヒーロー』（4月6日スタート、毎週日曜後10：15）のキービジュアルが22日、公開された。【写真】『いつか、ヒーロー』謎めいた共演キャスト宮世琉弥・長濱ねるら同作は、脚本家・林宏司氏によるオリジナル社会派ストーリー。金も無ければ仕事も無い、元児童養護施設職員のアラフィフ男・赤山誠司（桐谷）が、夢を失くしたかつての教え子たちと