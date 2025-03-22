6人組グループ・SixTONESの田中樹が、あす23日放送の日本テレビ系『超無敵クラス』（後0：45）にゲスト出演する。【番組カット】絶景…！雪の中を走る3色の電車「超無敵 チャリ通ジャーニー」は、はるか遠くの学校を目指し、とんでもない長距離を毎日チャリで疾走する生徒の素顔に迫り、応援していく青春ドキュメント企画。今回は、愛媛・今治市が舞台となる。過酷な通学路に挑むチャリ通高校生・トモヤくんを、雑誌『Seventee