7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、4月1日発売のメンズヘア＆ビューティトレンド情報メディア『Men's PREPPY (メンズプレッピー)』5月号（ヘリテージ）の表紙＆Special Interviewを飾る。【写真】スーツ姿が眩しい高橋恭平『メンズプレッピープラスvol.8』で単独表紙を飾った松田が、約1年ぶりに同誌メンズプレッピーの表紙に登場。今回は『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』でらいおんくん役で主演する映画についてたっぷ