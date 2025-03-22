Instagramアカウント「fuksab」に投稿されたのは、ストーブの上のお餅が不思議で仕方がない様子の猫さん。おててちょいちょいする姿に動画再生数は734万回を突破し「可愛すぎる」「首が一周しちゃう」といったたくさんのコメントが寄せられています。 こ