【新華社昆明3月22日】春分の日の20日、中国南西部の雲南省は春の陽気に満ちあふれていた。同省は切り花の年間生産量が206億本に上る。昆明市晋寧区の花き企業、雲南雲天化花匠鋪科技が運営する晋寧花き産業現代モデルパークは敷地面積が約1500ムー（約100ヘクタール）に及び、数値制御（NC）温室による通年栽培、グリーン（環境配慮型）栽培による全工程のスマートかんがい、赤外線画像認識による効率的な自動分類・結束作業を