埼玉・入間市で2月、踏切内に取り残された高齢女性を救出する一部始終がカメラにとらえられていた。遮断機が下り電車が迫る中、手押し車を押す女性が踏切内に取り残されてしまった。様子を見ていた自動車学校の教習指導員は急いで非常ボタンを押し、女性を救助した。西武鉄道は、「自身の安全を確保し、非常ボタンを押して」と呼びかけている。踏切に取り残された高齢者…緊迫の一部始終埼玉・入間市で2月27日午前10時半ごろに警報