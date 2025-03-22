米プロバスケットボールNBA下部のGリーグで21日、ハッスルの河村勇輝はアリゾナ州テンピでのサンズ戦に先発して24分4秒プレーし、6得点5アシストだった。後半に3点シュートを2本決めた。チームは125―139で敗れた。（共同）