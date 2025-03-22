（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦早稲田実8―2高松商）早稲田実―高松商力投する高松商先発の末包旬=伊藤進之介撮影高松商の先発・末包旬希は憧れのマウンドで力を発揮できなかった。変化球の制球に苦しみ、直球頼みになった。二回はその球を痛打され、修正のきっかけをつかめないまま四回に押し出しを含む3与四球。2死満塁で降板した。「変化球が入らず、焦りが出てしまった。どんな舞台でも自分の力が出せるように、技