◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2025年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6668ヤード、パー72）今季第2戦の第2ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、2位から出た吉田優利（24＝エプソン）が前半で4連続を含む5バーディー（ボギーなし）を奪い、通算9アンダーで単独首位に浮上。2位に6打差をつけて独走状態を築いている。前回大会覇者の鈴木愛（30＝セールスフォース）、笠りつ子（37＝