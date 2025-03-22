モデルで、2月をもって解散した人気カップルユーチューバー「なこなこチャンネル」のなごみ（25）が22日、東京・赤坂TBSBLITZスタジオで行われた「TBSAKASAKACOLLECTION produced by TGC」に出席。春を思わせる衣装で会場に華を添え、春の思い出を語った。満開の桜を思わせる衣装で登場。会場はパッと明るさを増した。なごみも衣装がお気に入りのようで「“THE春”っていう衣装と、ピンクのメークで春らしくしていただい