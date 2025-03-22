【モデルプレス＝2025/03/22】乃木坂46井上和1st写真集「モノローグ」（講談社／4月22日発売）の公式X（旧Twitter）にて、制服姿の写真が公開された。【写真】乃木坂46井上和の制服姿◆井上和、JK姿が可愛い今回公開されたのは、制服にホワイトのカーディガンを合わせた女子高生ルック。「#JKなぎ祭り 開催中！」として、笑顔の写真から電柱にもたれかかるお茶目な写真まで様々な井上の姿が公開され「可愛すぎる」「こんな高校生活