タレント・つるの剛士が２１日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。若者の子育てをめぐる報道に私見を示した。一部メディアが１５歳から３９歳の男女にとった調査では、その半数以上が「子どもはいない」「子どもは育てたくない」と回答したという。さらに、所得が低い人や世帯の回答データでは子育てに消極的な意見が６割を超えたようだ。現在、５人の子どもを育てるつるのは「”子どもは育てたくない”のではなく”育て