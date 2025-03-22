故障者続出で苦戦が予想されるヤンキースで、キャプテンのアーロン・ジャッジ外野手（３２）が若手にハッパをかけている。エースのゲリット・コール、ルイス・ギル、野手もジャンカル・スタントンら主力選手が次々と故障離脱する中、ジャッジは米メディア「ニューヨークポスト」で心中を激白。「球界最高の投手のコールがいないのは寂しい。チームで２番目に優れた投手だったギルも、ビッグＧ（スタントン）もいないのは寂しい」