日本代表は25日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選第8節でサウジアラビア代表と対戦する。日本は20日に行われたバーレーン代表戦に勝利し、8大会連続8回目のワールドカップ出場権を獲得。ワールドカップ開幕まで約1年3カ月、アジア最終予選残り3試合全勝を目指し、リスタートの一戦となる。テレビ朝日系列では注目の一戦を地上波独占生中継（TVerにて同時配信）。テレビ朝日のサッカー中継ではおなじみの松木安太郎、内田篤