◇MLBオープン戦ロイヤルズ8-7マリナーズ(日本時間22日、サプライズ・スタジアム)マリナーズ・藤浪晋太郎投手が、ここまで5試合連続で無失点の好投を披露しています。藤浪投手は日本時間22日のロイヤルズ戦に6番手として登板。1アウトからヒット、暴投、四球でピンチを背負うも、後続をサードゴロの併殺打に打ち取り、1イニングを無失点としました。この試合で、藤浪投手は5試合連続の無失点を継続。今季のオープン戦では7試合に