【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて、東映アニメーションは多数のアニメタイトルのアイテムを販売している。東映アニメーションの物販ブースをまとめて紹介したい。 「僕のヒーローアカデミア」 「ハイキュー!!」 「呪術