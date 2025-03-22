◇プロ野球オープン戦 巨人-ロッテ（22日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。1番ライトにキャベッジ選手が入り、2番サードに前日の試合でタイムリーを打った坂本勇人選手、3番セカンドにオープン戦の打率.333と好調の中山礼都選手が入りました。そして前日スタメンから外れていた岡本和真選手が4番ファーストで出場し、守備で好プレーを見せた丸佳浩選手が6番センターで出場します。先発はオープン戦4度目の登板となる