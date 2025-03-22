滋賀県米原市の観光施設では、誕生したばかりのヒツジの赤ちゃんが愛らしい姿を見せています。米原市の「ローザンベリー多和田」で先月、生まれたのは、白い毛に、真っ黒な顔が特徴の2匹です。この「ヴァレーブラックノーズシープ」は日本に数頭しかおらず、「世界一かわいいヒツジ」とも言われていて、先週金曜日から一般公開されています。さらに今月18日にも新たに1匹が誕生し、赤ちゃんのうちだけ見られる元気よくピョンピョン