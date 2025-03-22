子どもが大学進学のために上京し、いよいよ一人暮らしが始まる。そんな新生活に向けての準備で、意外と負担が大きいのが賃貸物件の初期費用です。 なかでも「敷金」や「礼金」といった名目で家賃とは別にまとまったお金を支払う必要があり、驚く方も多いのではないでしょうか。 本記事では、「敷金・礼金は交渉できるのか」「交渉する際のポイントや注意点」について詳しく解説します。 敷金・礼金は本当に交渉