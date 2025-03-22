建築関連会社社長の青山光司氏（52）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の観月ありさ（48）との結婚10周年を祝うショットを公開した。【写真】「生まれ年ワインも！」ラブラブ2ショットを公開した青山光司氏投稿では「10th wedding anniversary 結婚10周年、お互いの生まれ年ワインで乾杯」と報告し、「皆様のお陰であっという間。20周年に向けて頑張ります！！」と、次の節目への意気込みをつづった。ハッ