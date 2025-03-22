8人組グループ・timeleszの新メンバー・篠塚大輝、橋本将生、猪俣周杜が22日までに公式インスタグラムの個人アカウントを開設した。初投稿は三者三様にグループでの和気あいあいとしたショットとなった。【写真あり】timelesz、ワチャワチャ感あふれる集合ショット新メンバー募集オーディション『timelesz project』を経て元々、STARTO ENTERTAINMENTに所属していた原嘉孝、寺西拓人とともに加入した3人。公開から24時間足らず